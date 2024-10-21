Обстрелы Донетчины: по меньшей мере три человека погибли и два ранены в Покровском районе
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Покровского района Донецкой области погибли по меньшей мере 3 человека, 2 ранены. Повреждены жилые дома и инфраструктура в Мирнограде и Курахово.
В Донецкой области по меньшей мере три человека погибли и два ранены в результате сегодняшних обстрелов Покровского района. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"В Мирнограде 2 погибших и 1 раненый, повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон. В Курахово 1 погибший и 1 раненый, повреждены 5-этажка и админздание", - сообщил Филашкин.
Председатель ОВА отметил, что россияне стремятся стереть Донецкую область с земли и призвал жителей эвакуироваться.
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