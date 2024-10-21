Обстрелы Донетчины: по меньшей мере три человека погибли и два ранены в Покровском районе

В Донецкой области по меньшей мере три человека погибли и два ранены в результате сегодняшних обстрелов Покровского района. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"В Мирнограде 2 погибших и 1 раненый, повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон. В Курахово 1 погибший и 1 раненый, повреждены 5-этажка и админздание", - сообщил Филашкин.

Председатель ОВА отметил, что россияне стремятся стереть Донецкую область с земли и призвал жителей эвакуироваться.

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