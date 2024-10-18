Враг атаковал 7 населенных пунктов Донетчины за сутки: один погибший и двое раненых

Один человек погиб, еще двое получили ранения из-за российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 17 октября. В течение суток россия нанесла 2 638 ударов по линии фронта и жилому сектору. Об этом УНН сообщает из полиции региона.

По данным правоохранителей, враг в Донецкой области атаковал города Курахово, Лиман, Северск, Торецк, Часов Яр, поселок Кураховка, село Зверево. В результате вражеских атак повреждены 10 гражданских объектов, из них 8 жилых домов.

Кураховку россияне накрыли из артиллерии - убили гражданское лицо.

По Курахово враг ударил управляемой авиабомбой "ФАБ" и артиллерией - есть раненый, поврежден по меньшей мере один частный дом.

В Часовом Яру вражеский дрон травмировал мирного жителя.

На Лиман оккупанты сбросили две бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - разрушениям подверглись многоквартирный и частный дома, гараж.

По Северску войска рф попали авиабомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК и артиллерией - повредили два частных дома и учебное заведение.

В Зверевом в результате попадания двух "ФАБ-250" повреждены три частных дома.

Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья