Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья

В течение 17 октября враг нанес 234 удара по Роботино, Любково, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Малиновке, Новониколаевке и Левадному. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

В течение суток оккупанты нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, - говорится в сообщении.

Детали

Войска рф осуществили 3 авиационных удара по Роботино.

118 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку, Новоандреевку и Роботино.

105 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Новониколаевки.

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