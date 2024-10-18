Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Роботино, Любково, Гуляйполе и другие села Запорожья. Использовали авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию, разрушены жилые дома и инфраструктура.
В течение 17 октября враг нанес 234 удара по Роботино, Любково, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Малиновке, Новониколаевке и Левадному. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
В течение суток оккупанты нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,
Детали
- Войска рф осуществили 3 авиационных удара по Роботино.
- 118 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку, Новоандреевку и Роботино.
- 105 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Новониколаевки.
На Запорожье фермер нашел 500-килограммовую авиабомбу ФАБ на поле2 октября 2024, 11:32 • 13809 просмотров