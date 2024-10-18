Війська рф завдали 234 удари по 9 населених пунктах Запоріжжя
Київ • УНН
Окупанти атакували Роботине, Любкове, Гуляйполе та інші села Запоріжжя. Використовували авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію, зруйновано житлові будинки та інфраструктуру.
Протягом 17 жовтня ворог завдав 234 удари по Роботиному, Любковому, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Малинівці, Новомиколаївці та Левадному. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Впродовж доби окупанти завдали 234 удари по 9 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали,
Деталі
- Війська рф здійснили 3 авіаційних удари по Роботиному.
- 118 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
- 8 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Новоандріївку та Роботине.
- 105 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новомиколаївки.
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