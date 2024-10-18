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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7134 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Війська рф завдали 234 удари по 9 населених пунктах Запоріжжя

Київ • УНН

 • 102147 перегляди

Окупанти атакували Роботине, Любкове, Гуляйполе та інші села Запоріжжя. Використовували авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію, зруйновано житлові будинки та інфраструктуру.

Війська рф завдали 234 удари по 9 населених пунктах Запоріжжя

Протягом 17 жовтня ворог завдав 234 удари по Роботиному, Любковому, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці,  Малій Токмачці, Малинівці, Новомиколаївці та Левадному. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Впродовж доби окупанти завдали 234 удари по 9 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

  • Війська рф здійснили 3 авіаційних удари по Роботиному.
  • 118 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
  • 8 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Новоандріївку та Роботине.
  • 105 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Новомиколаївки.

На Запоріжжі фермер знайшов 500-кілограмову авіабомбу ФАБ на полі02.10.24, 14:32 • 14335 переглядiв

Ольга Розгон

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