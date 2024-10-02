На Запоріжжі фермер знайшов 500-кілограмову авіабомбу ФАБ на полі

У Запорізькій області місцевий аграрій виявив на своєму полі фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500, сапери вилучили та знищили вибухонебезпечний предмет, повідомили у середу у ДСНС України у соцмережах, пише УНН.

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"На Запоріжжі місцевий аграрій знайшов на своєму полі п'ятисоткілограмову фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500", - ідеться у повідомленні.

Чоловік, як вказано, одразу викликав саперів ДСНС, які за допомогою спецтехніки вилучили й транспортували вибухонебезпечний предмет до спеціально підготовленого місця та знищили.

"Якщо ви побачили щось підозріле, будь ласка, не підходьте до знахідки, не чіпайте руками", - наголосили у ДСНС.

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Експерти КНДІСЕ раніше розповіли, чому ворог почав для атак по Україні частіше використовувати керовані авіаційні бомби.

"Ракети та "шахеди" – це відносно лімітована та більш матеріально затратна для ворога зброя. Її запаси вони системно намагаються поповнювати різними шляхами, однак загалом ідеться про виробництво з нуля. Водночас у росіян на складах накопичилися десятки тисяч авіаційних бомб, якими можна споряджати літаки прифронтової авіації", - зазначили експерти.

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