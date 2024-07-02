Ворог все частіше б’є по Україні КАБами – експерти КНДІСЕ розповіли про особливості цих боєприпасів
Київ • УНН
Росіяни все частіше використовують керовані авіаційні бомби, оснащені універсальними модулями планування і корекції, для завдання ударів по цілях з відстані 40-60 кілометрів, перепрофілюючи свої запаси звичайних авіаційних бомб через обмеженість поставок дорогих ракет.
Останнім часом росіяни все частіше використовують для ударів по Україні керовані авіаційні бомби. Що являють собою ці боєприпаси саме російського зразка, і чому саме зараз ворог почав надавати перевагу завданню ударів КАБами пояснили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в ексклюзивному коментарі УНН.
Деталі
Ракети та "шахеди" – це відносно лімітована та більш матеріально затратна для ворога зброя. Її запаси вони системно намагаються поповнювати різними шляхами, однак загалом йдеться про виробництво з нуля. Водночас у росіян на складах накопичилися десятки тисяч авіаційних бомб, якими можна споряджати літаки прифронтової авіації
Фахівці КНДІСЕ уточнюють, що сучасні керовані авіаційні бомби дорогі у виробництві та застосуванні, тому росіяни мінімально модернізують і використовують звичайні авіаційні бомби.
На наявні на складах бомби кріпляться так звані УМПК – це універсальний модуль планерування та корекції. З досліджуваних за частинами та уламками конструкцій, а також ілюстративних матеріалів у мережі, можна зробити висновки, що технологія доволі проста – бомба фіксується в кількох точках до модуля, підвішується під літак, який скидає її в польоті, такий планеруючий боєприпас з модулем керування УПМК летить за 40-60 кілометрів і вражає об’єкти. Традиційно у даному типі зброї, як і в усіх інших видах російських засобів ураження, використовується іноземна мікроелектроніка
Експерти додають, що ефективно протидіяти КАБам можливо лише роботою на випередження, збиваючи ворожі літаки та шляхом завдання ударів по аеродромах і складах боєприпасів.
При виробництві авіабомб росіяни використовують деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах - Рувін17.01.24, 17:24 • 156494 перегляди