Ворог все частіше б’є по Україні КАБами – експерти КНДІСЕ розповіли про особливості цих боєприпасів

Останнім часом росіяни все частіше використовують для ударів по Україні керовані авіаційні бомби. Що являють собою ці боєприпаси саме російського зразка, і чому саме зараз ворог почав надавати перевагу завданню ударів КАБами пояснили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в ексклюзивному коментарі УНН.

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Ракети та "шахеди" – це відносно лімітована та більш матеріально затратна для ворога зброя. Її запаси вони системно намагаються поповнювати різними шляхами, однак загалом йдеться про виробництво з нуля. Водночас у росіян на складах накопичилися десятки тисяч авіаційних бомб, якими можна споряджати літаки прифронтової авіації

Фахівці КНДІСЕ уточнюють, що сучасні керовані авіаційні бомби дорогі у виробництві та застосуванні, тому росіяни мінімально модернізують і використовують звичайні авіаційні бомби.

На наявні на складах бомби кріпляться так звані УМПК – це універсальний модуль планерування та корекції. З досліджуваних за частинами та уламками конструкцій, а також ілюстративних матеріалів у мережі, можна зробити висновки, що технологія доволі проста – бомба фіксується в кількох точках до модуля, підвішується під літак, який скидає її в польоті, такий планеруючий боєприпас з модулем керування УПМК летить за 40-60 кілометрів і вражає об’єкти. Традиційно у даному типі зброї, як і в усіх інших видах російських засобів ураження, використовується іноземна мікроелектроніка