При виробництві авіабомб росіяни використовують деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах - Рувін

Через санкційний тиск росіяни при виробництві авіаційних бомб почали використовувати деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в коментарі УНН.

Раніше частина механізму відкривання крил на російських авіаційних бомбах була специфічніша за своїм виготовленням, нині – це деталі аналогічні до тих, які використовуються в побутових вентиляторах. Функція збережена, але однозначно її якість та ефективність використання нижча. Водночас – це не змінює того фактору, що росія свідомо використовує цю зброю проти мирного населення України та, на жаль, у багатьох випадках її використання призводить до тяжких наслідків і людських жертв - розповів Олександр Рувін.

За його словами, санкційна політика безперечно вже відчутна, однак її важливо продовжувати і посилювати. Ворог намагається всіляко обходити санкції, використовувати для постачання посередництво третіх країн та нелегальні закупки.

Саме тому завдання судових експертів - надати надійні докази російських злочинів та створити основу для подальшої санкційної роботи.

"Велика частина роботи присвячена дослідженню мікроелектроніки в російській зброї, адже саме це забезпечує загалом можливість її використання. Ми бачимо, що високотехнологічні іноземні електронні компоненти є в кожній російській ракеті, якою ворог атакує Україну. Без цих деталей, які виготовлені американськими, французькими, німецькими та виробниками інших країн зброя б просто не існувала. Країна-агресор не має достатньо технологій та потужностей для їх виробництва. Вже зараз, там де це можливо, у своїх ракетах росіяни намагаються замінити іноземні компоненти на вітчизняні, але є важливі стратегічні частини з якими це зробити неможливо" - підсумував директор КНДІСЕ.

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