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При виробництві авіабомб росіяни використовують деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах - Рувін

При виробництві авіабомб росіяни використовують деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах - Рувін

Київ • УНН

 • 156490 перегляди

На тлі санкцій росіяни почали використовувати деталі, схожі на побутові вентилятори, для виробництва авіаційних бомб, що призвело до зниження якості та ефективності, але зберегло їхню функціональність.

Через санкційний тиск росіяни при виробництві авіаційних бомб почали використовувати деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в коментарі УНН.

Раніше частина механізму відкривання крил на російських авіаційних бомбах була специфічніша за своїм виготовленням, нині – це деталі аналогічні до тих, які використовуються в побутових вентиляторах. Функція збережена, але однозначно її якість та ефективність використання нижча. Водночас – це не змінює того фактору, що росія свідомо використовує цю зброю проти мирного населення України та, на жаль, у багатьох випадках її використання призводить до тяжких наслідків і людських жертв

- розповів Олександр Рувін.

За його словами, санкційна політика безперечно вже відчутна, однак її важливо продовжувати і посилювати. Ворог намагається всіляко обходити санкції, використовувати для постачання посередництво третіх країн та нелегальні закупки.

Саме тому завдання судових експертів - надати надійні докази російських злочинів та створити основу для подальшої санкційної роботи.

"Велика частина роботи присвячена дослідженню мікроелектроніки в російській зброї, адже саме це забезпечує загалом можливість її використання. Ми бачимо, що високотехнологічні іноземні електронні компоненти є в кожній російській ракеті, якою ворог атакує Україну. Без цих деталей, які виготовлені американськими, французькими, німецькими та виробниками інших країн зброя б просто не існувала. Країна-агресор не має достатньо технологій та потужностей для їх виробництва. Вже зараз, там де це можливо, у своїх ракетах росіяни намагаються замінити іноземні компоненти на вітчизняні, але є важливі стратегічні частини з якими це зробити неможливо" - підсумував директор КНДІСЕ.

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