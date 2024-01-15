Недоліки у виробництві, низька якість матеріалів: Рувін пояснив, чому частина ворожих ракет не долітає до України і падає в рф

Російські ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Це, насамперед, пов'язано з технічними аспектами, недоліками у виробництві, проблемами з постачанням електронних компонентів або низькою якістю матеріалів, Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

За його словами, дослідження частин та уламків російських ракет та ударних безпілотників впродовж останнього часу свідчить про відсутність стандартного набору компонентів в однаковому типі зброї.

"Фактично це означає, що вони не мають можливості виготовляти зброю конвеєром, а кожна окрема одиниця компонується з наявних матеріалів. На заміну одному компоненту з системи керування, наприклад єдиному чипу, який відповідає за певну функцію, приходить збірка з декількох елементів зібрана чи не ручним способом. Вона повинна забезпечувати ту ж само функцію, однак на практиці воно менш якісне. У кожному окремому об’єкті, який надходить на експертизу, це компонування різне, підібране з того, що вони мають у наявності. Відповідно ці збірки менш якісні, зброя втрачає свою ефективність, однак не перестає бути небезпечною", - зазначив Рувін.

Окремо додав, що, за висновками експертів росіяни стали частіше затирати маркування на окремих елементах певних типів озброєнь.

Судячи, з усього ці компоненти є критичними для виробництва, а тому ворог всіляко намагається приховати їх походження.

"Раніше ми теж бачили спроби замаскувати виробників на певних деталях, але зараз цій роботі цілеспрямовано приділяється більше уваги. Затирання маркування на мікроелектроніці лазерним способом є одним із методів обробки поверхонь. Цей процес використовує лазер для видалення або модифікації верхнього шару матеріалу, що призводить до зміни маркування чи зображення на поверхні. Але однозначно на це вони витрачають більше часу, тому ймовірно для ворога ці компоненти є критичними", - підсумував директор КНДІСЕ.

Контекст

За інформацію росЗМІ, днями у краснодарському краї рф впала ракета, яка, ймовірно, була випущена у бік України.

Без імпортної електроніки російські ракети непридатні для використання - Рувін