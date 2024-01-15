Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Российские ракеты становятся менее качественными и не долетают до своих целей. Это, прежде всего, связано с техническими аспектами, недостатками в производстве, проблемами с поставкой электронных компонентов или низким качеством материалов, Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По его словам, исследование частей и обломков российских ракет и ударных беспилотников в последнее время свидетельствует об отсутствии стандартного набора компонентов в одинаковом типе оружия.

"Фактически это означает, что они не имеют возможности изготавливать оружие конвейером, а каждая отдельная единица компонуется из имеющихся материалов. На замену одному компоненту из системы управления, например единому чипу, который отвечает за определенную функцию, приходит сборка из нескольких элементов, собранная едва ли не ручным способом. Она должна обеспечивать ту же самую функцию, однако на практике оно менее качественное. В каждом отдельном объекте, который поступает на экспертизу, эта компоновка разная, подобранная из того, что они имеют в наличии. Соответственно эти сборки менее качественные, оружие теряет свою эффективность, однако не перестает быть опасным", - отметил Рувин.

Отдельно добавил, что, по выводам экспертов россияне стали чаще затирать маркировку на отдельных элементах определенных типов вооружений.

Судя, по всему эти компоненты являются критическими для производства, а потому враг всячески пытается скрыть их происхождение.

"Раньше мы тоже видели попытки замаскировать производителей на определенных деталях, но сейчас этой работе целенаправленно уделяется больше внимания. Затирка маркировки на микроэлектронике лазерным способом является одним из методов обработки поверхностей. Этот процесс использует лазер для удаления или модификации верхнего слоя материала, что приводит к изменению маркировки или изображения на поверхности. Но однозначно на это они тратят больше времени, поэтому вероятно для врага эти компоненты являются критическими", - подытожил директор КНИИСЭ.

Контекст

По информации росСМИ, на днях в краснодарском крае рф упала ракета, которая, вероятно, была выпущена в сторону Украины.

Без импортной электроники российские ракеты непригодны для использования - Рувин