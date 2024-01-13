У краснодарському краї рф жителі повідомляють про падіння ракети - росЗМІ
Київ • УНН
У краснодарському краї росії впала ракета, яка, як підозрюють, була випущена в бік України.
У краснодарському краї зранку впала ворожа ракета, яку окупанти, ймовірно, випустили по Україні. Про це пише Телеграм-канал ASTRA, повідомляє УНН.
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У краснодарському краї жителі повідомляють про падіння ракети у суботу вранці.
За словами місцевих жителів, ракету виявили між станицями павловська та отаманська.
Влада перекрила частину траси, пишуть у місцевих пабліках. Офіційних коментарів від влади немає.
Як повідомляє Радіо Свобода, голова павлівського району роман парахін заявив, що ділянку тимчасово перекрито нібито "у зв'язку з спеціальними заходами, які проводять правоохоронні органи".
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Речник Повітряних сил повідомляв, що ракети у рф стають менш якісними і не долітають до своїх цілей.