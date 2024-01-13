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Половина "Кинджалів" точно не досягла цілей - Ігнат про ранкову ракетну атаку рф

Половина "Кинджалів" точно не досягла цілей - Ігнат про ранкову ракетну атаку рф

Київ • УНН

 • 47395 перегляди

Половина російських ракет "Кинжал" не влучила в ціль, повідомляють у Повітряних силах України.

Половина з випущених армією рф ракет "Кинджал" під час ранкової атаки точно не досягла своїх цілей. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє УНН

Деталі 

"Сьогодні ми бачили шість "Кинджалів", ми про них повідомляли. Половина з них точно не досягла цілей, це 100 відсотків", - сказав Ігнат.

За його словами, понад 20 повітряних засобів, яким атакував ворог, не досягли своїх цілей.  Вони або впали на відкритій місцевості, або був підрив у повітрі, або підпали під вплив українських засобів РЕБ. 

"Ракети у рф стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Можливо, це стосується і дронів-камікадзе", - зазначив речник Повітряних сил. 

Нагадаємо 

Російські війська у ніч 13 січня атакували Україну, застосувавши ракети та ударні БплА. Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника ,зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Сили оборони знищили 8 крилатих ракет.

Тетяна Краєвська

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