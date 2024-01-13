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У небі над Україною сили ППО знищили 8 крилатих ракет

У небі над Україною сили ППО знищили 8 крилатих ракет

Київ • УНН

 • 32504 перегляди

Українська протиповітряна оборона знищила 8 російських крилатих ракет під час ворожої атаки.

Російські війська у ніч 13 січня атакували Україну, застосувавши ракети та ударні БплА. Сили оборони знищили 8 крилатих ракет. Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника, повідомили в Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

У ніч на 13 січня 2023 року противник завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

 Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

 - 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – рф.;

 - 3 ударні БпЛА "Shahed-136/131" з Курської області;

- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К (район пуску –Тамбов);

- до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, рф.);

- 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. – рф.;

- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянської область –рф).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено: 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55,  1 керовану авіаційну ракету Х-59

- йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. 

Зазначається, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!

"Крім того, "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки!", - вказали у Повітряних Силах. 

Ранкова атака рф: на Миколаївщині збито одну ракету13.01.24, 10:05 • 32639 переглядiв

Тетяна Краєвська

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