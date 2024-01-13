У небі над Україною сили ППО знищили 8 крилатих ракет
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона знищила 8 російських крилатих ракет під час ворожої атаки.
Російські війська у ніч 13 січня атакували Україну, застосувавши ракети та ударні БплА. Сили оборони знищили 8 крилатих ракет. Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника, повідомили в Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 13 січня 2023 року противник завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.
Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – рф.;
- 3 ударні БпЛА "Shahed-136/131" з Курської області;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К (район пуску –Тамбов);
- до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, рф.);
- 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. – рф.;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянської область –рф).
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено: 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 1 керовану авіаційну ракету Х-59
Зазначається, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!
"Крім того, "нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки!", - вказали у Повітряних Силах.
Ранкова атака рф: на Миколаївщині збито одну ракету13.01.24, 10:05 • 32639 переглядiв