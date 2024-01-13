В небе над Украиной силы ПВО уничтожили 8 крылатых ракет

Российские войска в ночь 13 января атаковали Украину, применив ракеты и ударные БплА. Силы обороны уничтожили 8 крылатых ракет. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 13 января 2023 года противник нанес ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА.

Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:

- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл;

- 3 ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области;

- 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с шести самолетов МиГ-31К (район пуска -Тамбов);

- до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Каспийское море, рф.);

- 6 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской обл;

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с двух самолетов Су-35 (район пусков - оккупированная Херсонщина);

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 (район пусков - Брянской область -рф).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено: 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, 1 управляемую авиационную ракету Х-59 - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Отмечается, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей, в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы!

"Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят неизвестно куда! Впрочем это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот!", - указали в Воздушных Силах.

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