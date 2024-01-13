Утренняя атака рф: на Николаевщине сбита одна ракета
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету Х-101 на Николаевщине.
Во время утренней атаки на Николаевщине была уничтожена одна ракета типа Х-101. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.
Сегодняшняя утренняя атака была сосредоточена больше не на южных регионах, но учитывая постоянное движение ракет враг не мог не задеть своими маршрутами и южные регионы. По предварительным данным есть результат работы ПВО на Николаевщине где было уничтожено одну из ракет типа Х-101. Больше в нашей зоне ответственности результатов не было, но и попаданий не было
Дополнение
Сегодня во время вражеской атаки силы противовоздушной обороны сбили две российские ракеты в небе над Криворожским районом Днепропетровской области.
Кроме того, в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитие воздушной цели в пределах области.
Утренняя атака рф: на Николаевщине сбита одна ракета
Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету Х-101 на Николаевщине.
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