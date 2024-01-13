Утренняя атака рф: на Николаевщине сбита одна ракета

Во время утренней атаки на Николаевщине была уничтожена одна ракета типа Х-101. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Сегодняшняя утренняя атака была сосредоточена больше не на южных регионах, но учитывая постоянное движение ракет враг не мог не задеть своими маршрутами и южные регионы. По предварительным данным есть результат работы ПВО на Николаевщине где было уничтожено одну из ракет типа Х-101. Больше в нашей зоне ответственности результатов не было, но и попаданий не было