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На Хмельниччині вранці працювала ППО: об’єкти критичної інфраструктури та цивільні не постраждали

На Хмельниччині вранці працювала ППО: об’єкти критичної інфраструктури та цивільні не постраждали

Київ • УНН

 • 37906 перегляди

ППО збила ворожу ціль на Хмельниччині, не завдавши шкоди інфраструктурі та цивільному населенню.

У Хмельницькій області сьогодні вранці під час ракетної атаки армії рф працювали  сили протиповітряної оборони. Є збиття повітряної цілі в межах області. Об’єкти критичної інфраструктури та цивільні не постраждали. Про це УНН повідомляє із посиланням на Хмельницьку ОВА. 

Деталі 

Як зазначається, сьогодні вранці, під час відбиття атаки противника, на Хмельниччині працювали наші сили ППО. 

 Є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області.  За наявною інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали

- йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

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