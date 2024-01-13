На Хмельниччині вранці працювала ППО: об’єкти критичної інфраструктури та цивільні не постраждали

У Хмельницькій області сьогодні вранці під час ракетної атаки армії рф працювали сили протиповітряної оборони. Є збиття повітряної цілі в межах області. Об’єкти критичної інфраструктури та цивільні не постраждали. Про це УНН повідомляє із посиланням на Хмельницьку ОВА.

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Як зазначається, сьогодні вранці, під час відбиття атаки противника, на Хмельниччині працювали наші сили ППО.

Є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області. За наявною інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

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