На Хмельниччині вранці працювала ППО: об’єкти критичної інфраструктури та цивільні не постраждали
Київ • УНН
ППО збила ворожу ціль на Хмельниччині, не завдавши шкоди інфраструктурі та цивільному населенню.
У Хмельницькій області сьогодні вранці під час ракетної атаки армії рф працювали сили протиповітряної оборони. Є збиття повітряної цілі в межах області. Об’єкти критичної інфраструктури та цивільні не постраждали. Про це УНН повідомляє із посиланням на Хмельницьку ОВА.
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Як зазначається, сьогодні вранці, під час відбиття атаки противника, на Хмельниччині працювали наші сили ППО.
Є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області. За наявною інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали
Уламками ворожої ракети пошкоджено будинки у приватному секторі Чернігова13.01.24, 09:17 • 36302 перегляди