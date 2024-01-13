В Хмельницкой области утром работала ПВО: объекты критической инфраструктуры и гражданские не пострадали

В Хмельницкой области сегодня утром во время ракетной атаки армии рф работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитие воздушной цели в пределах области. Объекты критической инфраструктуры и гражданские не пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

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Как отмечается, сегодня утром, во время отражения атаки противника, в Хмельницкой области работали наши силы ПВО.

Есть сбитие воздушной цели в пределах Хмельницкой области. По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

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