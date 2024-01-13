Обломками вражеской ракеты повреждены дома в частном секторе Чернигова

В Черниговской области во время вражеской атаки зафиксированы повреждения в частном секторе Чернигова. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского и исполняющего обязанности Черниговского городского головы Александра Ломака.

Зафиксированы повреждения в частном секторе Чернигова. Дома повреждены взрывной волной - написал Брижинский в Telegram.

По его словам, рабочая группа ЧМВА работает на месте происшествия для определения объемов ущерба и дальнейшей помощи и компенсации.

Обломки от сбитой ракеты в микрорайоне Бобровица в Чернигове. По предварительной информации, пострадавших нет - написал Александр Ломако.

По словам исполняющего обязанности Черниговского городского головы, в отдельных домах повылетали стекла. Из-за взрыва прекратила работу котельная, она уже перезапущена.

Все службы на месте работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Ранее УНН сообщал, что в Черниговской области во время вражеской атаки работала ПВО.