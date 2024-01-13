Обломками вражеской ракеты повреждены дома в частном секторе Чернигова
Киев • УНН
Обломки от сбитой вражеской ракеты упали в Чернигове, о пострадавших не сообщается. Службы ликвидируют последствия обстрела.
В Черниговской области во время вражеской атаки зафиксированы повреждения в частном секторе Чернигова. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского и исполняющего обязанности Черниговского городского головы Александра Ломака.
Зафиксированы повреждения в частном секторе Чернигова. Дома повреждены взрывной волной
По его словам, рабочая группа ЧМВА работает на месте происшествия для определения объемов ущерба и дальнейшей помощи и компенсации.
Обломки от сбитой ракеты в микрорайоне Бобровица в Чернигове. По предварительной информации, пострадавших нет
По словам исполняющего обязанности Черниговского городского головы, в отдельных домах повылетали стекла. Из-за взрыва прекратила работу котельная, она уже перезапущена.
Все службы на месте работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
Ранее УНН сообщал, что в Черниговской области во время вражеской атаки работала ПВО.
Обломками вражеской ракеты повреждены дома в частном секторе Чернигова
Обломки от сбитой вражеской ракеты упали в Чернигове, о пострадавших не сообщается. Службы ликвидируют последствия обстрела.
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