Є пошкодження, місць поки не розголошуємо: голова ОВА про атаку рф на Чернігівщину
Київ • УНН
Під час російської атаки в Чернігівській області спрацювала протиповітряна оборона; повідомляється про пошкодження, жертв, попередньо, немає.
У Чернігівській області під час ворожої атаки працювала ППО. Як повдіомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, є пошкодження, передає УНН.
"Всі чули. ППО. Є пошкодження. Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих", - повідомив Чаус.
У Чернігові пролунали вибухи: міська влада каже - працювала ППО13.01.24, 07:57 • 36712 переглядiв
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