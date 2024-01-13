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Є пошкодження, місць поки не розголошуємо: голова ОВА про атаку рф на Чернігівщину

Є пошкодження, місць поки не розголошуємо: голова ОВА про атаку рф на Чернігівщину

Київ • УНН

 • 35287 перегляди

Під час російської атаки в Чернігівській області спрацювала протиповітряна оборона; повідомляється про пошкодження, жертв, попередньо, немає.

У Чернігівській області під час ворожої атаки працювала ППО. Як повдіомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, є пошкодження, передає УНН.

"Всі чули. ППО.  Є пошкодження. Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих", - повідомив Чаус.

У Чернігові пролунали вибухи: міська влада каже - працювала ППО13.01.24, 07:57 • 36712 переглядiв

Нагадаємо

рф 13 січня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні.

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