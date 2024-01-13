Есть повреждения, места пока не разглашаем: глава ОВА об атаке рф на Черниговщину

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
  •  115009 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
  •  135267 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
  •  128325 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
  •  125605 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
  •  127713 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  125686 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  117257 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  131407 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  146020 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142248 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139011 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134399 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124257 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130379 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  120355 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Есть повреждения, места пока не разглашаем: глава ОВА об атаке рф на Черниговщину

Во время российской атаки в Черниговской области сработала противовоздушная оборона; сообщается о повреждениях, жертв, предварительно, нет.

Война •   •  25719 просмотра
Есть повреждения, места пока не разглашаем: глава ОВА об атаке рф на Черниговщину

На Полтавщине во время атаки рф упала ракета, которая не разорвалась

Во время российского обстрела в Полтавской области упала неразорвавшаяся ракета, никто не пострадал.

Война •   •  28022 просмотра
На Полтавщине во время атаки рф упала ракета, которая не разорвалась

В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: что известно

В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, жители слышали громкие звуки и видели дым.

Война •   •  27913 просмотра
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: что известно

В рф масштабно пылает: огонь охватил склад Wildberries

Крупный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге охватил 1000 кв. м. На месте работают 83 спасателя, пострадавших предварительно нет.

Новости Мира •   •  28878 просмотра
В рф масштабно пылает: огонь охватил склад Wildberries

2023 год стал самым теплым с момента начала наблюдений

2023 год установил рекорд как самый теплый год со средним повышением температуры на 1,45 градуса; ВМО предупреждает, что 2024 год может быть жарче из-за Эль-Ниньо.

Новости Мира •   •  28869 просмотра
2023 год стал самым теплым с момента начала наблюдений

В Чернигове прогремели взрывы: городские власти говорят - работала ПВО

В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы. В МВА сообщают о работе ПВО.

Война •   •  30627 просмотра
В Чернигове прогремели взрывы: городские власти говорят - работала ПВО

Несколько раз было громко, вся информация после завершения тревоги: глава ОВА о вражеской атаке на Днепропетровщину

С раннего утра сообщается об атаках рф на Днепропетровскую область. Подробности будут сообщены после окончания тревоги.

Война •   •  29621 просмотра
Несколько раз было громко, вся информация после завершения тревоги: глава ОВА о вражеской атаке на Днепропетровщину

В Воздушных силах сообщили о движении "Кинжалов" на Киев, Ровно, Днепр и Кривой Рог

рф запустила ракеты Кинжал в направлении ряда украинских городов - предупреждают Воздушные силы.

Война •   •  32778 просмотра
В Воздушных силах сообщили о движении "Кинжалов" на Киев, Ровно, Днепр и Кривой Рог

Зафиксирован взлет еще двух вражеских МиГ-31К - Воздушные силы

У рф взлетели два МиГ-31К. Ранее сообщали о пусках российских ракет Кинжал.

Новости Мира •   •  32369 просмотра
Зафиксирован взлет еще двух вражеских МиГ-31К - Воздушные силы

HIMARS на линии фронта: Залужный показал американскую артиллерию в работе

Украинские ЗРК "Гималаи" успешно поражают российские войска вдоль линии фронта, что подтвердил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.

Война •   •  35566 просмотра
HIMARS на линии фронта: Залужный показал американскую артиллерию в работе