Есть повреждения, места пока не разглашаем: глава ОВА об атаке рф на Черниговщину
Во время российской атаки в Черниговской области сработала противовоздушная оборона; сообщается о повреждениях, жертв, предварительно, нет.
На Полтавщине во время атаки рф упала ракета, которая не разорвалась
Во время российского обстрела в Полтавской области упала неразорвавшаяся ракета, никто не пострадал.
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: что известно
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, жители слышали громкие звуки и видели дым.
В рф масштабно пылает: огонь охватил склад Wildberries
Крупный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге охватил 1000 кв. м. На месте работают 83 спасателя, пострадавших предварительно нет.
2023 год стал самым теплым с момента начала наблюдений
2023 год установил рекорд как самый теплый год со средним повышением температуры на 1,45 градуса; ВМО предупреждает, что 2024 год может быть жарче из-за Эль-Ниньо.
В Чернигове прогремели взрывы: городские власти говорят - работала ПВО
В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы. В МВА сообщают о работе ПВО.
Несколько раз было громко, вся информация после завершения тревоги: глава ОВА о вражеской атаке на Днепропетровщину
С раннего утра сообщается об атаках рф на Днепропетровскую область. Подробности будут сообщены после окончания тревоги.
В Воздушных силах сообщили о движении "Кинжалов" на Киев, Ровно, Днепр и Кривой Рог
рф запустила ракеты Кинжал в направлении ряда украинских городов - предупреждают Воздушные силы.
Зафиксирован взлет еще двух вражеских МиГ-31К - Воздушные силы
У рф взлетели два МиГ-31К. Ранее сообщали о пусках российских ракет Кинжал.
HIMARS на линии фронта: Залужный показал американскую артиллерию в работе
Украинские ЗРК "Гималаи" успешно поражают российские войска вдоль линии фронта, что подтвердил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.