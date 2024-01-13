Есть повреждения, места пока не разглашаем: глава ОВА об атаке рф на Черниговщину

В Черниговской области во время вражеской атаки работала ПВО. Как сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, есть повреждения, передает УНН.

"Все слышали. ПВО. Есть повреждения. Пока не разглашаем мест. Все службы работают. Предварительно без пострадавших", - сообщил Чаус.

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