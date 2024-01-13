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В Чернигове прогремели взрывы: городские власти говорят - работала ПВО

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 05:57  •  30599 просмотра

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В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы. В МВА сообщают о работе ПВО.

В Чернигове прогремели взрывы. Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, работало ПВО, передает УНН.

Взрывы в Чернигове - это работа ПВО. Находитесь в укрытиях! 

- сообщил Брижинский.

Угроза нового масштабного обстрела: в Воздушных силах сообщили о пусках ракет с 6 российских Ту-95МС13 январь 2024, 04:20 • 31571 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
У Чернігові пролунали вибухи: міська влада каже - працювала ППО
Explosions occurred in Chernihiv: city authorities say air defense system was working
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Несколько раз было громко, вся информация после завершения тревоги: глава ОВА о вражеской атаке на Днепропетровщину

С раннего утра сообщается об атаках рф на Днепропетровскую область. Подробности будут сообщены после окончания тревоги.

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Несколько раз было громко, вся информация после завершения тревоги: глава ОВА о вражеской атаке на Днепропетровщину

В Воздушных силах сообщили о движении "Кинжалов" на Киев, Ровно, Днепр и Кривой Рог

рф запустила ракеты Кинжал в направлении ряда украинских городов - предупреждают Воздушные силы.

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В Воздушных силах сообщили о движении "Кинжалов" на Киев, Ровно, Днепр и Кривой Рог

Зафиксирован взлет еще двух вражеских МиГ-31К - Воздушные силы

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Зафиксирован взлет еще двух вражеских МиГ-31К - Воздушные силы

HIMARS на линии фронта: Залужный показал американскую артиллерию в работе

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HIMARS на линии фронта: Залужный показал американскую артиллерию в работе

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В Днепре произошел взрыв после предупреждения Военно-воздушных сил о ракетных пусках.

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В Воздушных силах предупредили о запуске ракет "Кинжал"

Ранее в Воздушных силах сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К вкс рф с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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В Воздушных силах предупредили о запуске ракет "Кинжал"

В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ

В Кропивницком прогремели взрывы на фоне продолжающейся воздушной тревоги; Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе со стороны российских бомбардировщиков.

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В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ

13 января День резиновой уточки, Щедрый вечер по старому стилю

13 января отмечают День резиновой уточки, чествуя популярность и историю игрушки с момента ее появления в конце 19-го века и до культурного пика 1970-х годов.

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13 января День резиновой уточки, Щедрый вечер по старому стилю

В Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

российскую ракету в направлении Кривого Рога зафиксировали в Воздушных силах.

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