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29 березня, 17:57 • 138486 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 170583 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 157631 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 195335 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 168863 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 148569 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 155327 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149696 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 417801 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 173069 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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У Чернігові пролунали вибухи: міська влада каже - працювала ППО

У Чернігові пролунали вибухи: міська влада каже - працювала ППО

Київ • УНН

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У Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У МВА повідомляють про роботу ППО.

У Чернігові пролунали вибухи. Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, працювало ППО, передає УНН.

Вибухи у Чернігові - це робота ППО. Перебувайте в укриттях! 

- повідомив Брижинський.

Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС13.01.24, 06:20 • 36630 переглядiв

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