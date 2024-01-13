У Чернігові пролунали вибухи: міська влада каже - працювала ППО
Київ • УНН
У Чернігові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У МВА повідомляють про роботу ППО.
У Чернігові пролунали вибухи. Як повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, працювало ППО, передає УНН.
Вибухи у Чернігові - це робота ППО. Перебувайте в укриттях!
Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС13.01.24, 06:20 • 36630 переглядiв