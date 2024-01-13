Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС
Київ • УНН
Російські бомбардувальники Ту-95МС випустили ракети, які, ймовірно, увійдуть у повітряний простір України між 06:00 та 07:00.
У Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС, передає УНН.
Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 - 07.00
У Повітряних силах також попередили про ракетну небезпеку в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
У низці областей вже оголошено повітряну тривогу.