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Уламками ворожої ракети пошкоджено будинки у приватному секторі Чернігова

Уламками ворожої ракети пошкоджено будинки у приватному секторі Чернігова

Київ • УНН

 • 36302 перегляди

Уламки від збитої ворожої ракети впали в Чернігові, про постраждалих не повідомляється. Служби ліквідовують наслідки обстрілу.

У Чернігівській області під час ворожої атаки зафіксовані пошкодження в приватному секторі Чернігова. За попередньою інформацією, постраждалих немає.  Про це УНН повідомляє із посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського та виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови Олександра Ломака.  

Зафіксовані пошкодження в приватному секторі Чернігова. Оселі пошкоджені вибуховою хвилею

- написав Брижинський у Telegram.

За його словами, робоча група ЧМВА працює на місці події для визначення обсягів збитків та подальшої допомоги та компенсації.

Уламки від збитої ракети в мікрорайоні Бобровиця в Чернігові.  За попередньою інформацією, постраждалих немає

- написав Олександр Ломако.

За словами виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови, в окремих будинках повилітали шибки. Через вибух припинила роботу котельня, її вже перезапущено. 

Всі служби на місці працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. 

Раніше УНН повідомляв, що у Чернігівській області під час ворожої атаки працювала ППО. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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