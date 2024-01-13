Уламками ворожої ракети пошкоджено будинки у приватному секторі Чернігова
Київ • УНН
Уламки від збитої ворожої ракети впали в Чернігові, про постраждалих не повідомляється. Служби ліквідовують наслідки обстрілу.
У Чернігівській області під час ворожої атаки зафіксовані пошкодження в приватному секторі Чернігова. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це УНН повідомляє із посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського та виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови Олександра Ломака.
Зафіксовані пошкодження в приватному секторі Чернігова. Оселі пошкоджені вибуховою хвилею
За його словами, робоча група ЧМВА працює на місці події для визначення обсягів збитків та подальшої допомоги та компенсації.
Уламки від збитої ракети в мікрорайоні Бобровиця в Чернігові. За попередньою інформацією, постраждалих немає
За словами виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови, в окремих будинках повилітали шибки. Через вибух припинила роботу котельня, її вже перезапущено.
Всі служби на місці працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Раніше УНН повідомляв, що у Чернігівській області під час ворожої атаки працювала ППО.