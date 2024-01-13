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У Криворізькому районі вранці збили дві ворожі ракети

У Криворізькому районі вранці збили дві ворожі ракети

Київ • УНН

 • 31267 перегляди

Українські військові перехопили дві російські ракети над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Сьогодні під час ворожої атаки сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети у небі над Криворізьким районом Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН

Дві ворожі ракети тепер металобрухт.  "Крилатих" приземлили у Криворізькому районі.  Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід"

- написав Лисак у Telegram.

Раніше УНН повідомляв, що з пʼятої ранку в Дніпропетровській області області декілька разів було гучно.

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