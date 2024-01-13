У Криворізькому районі вранці збили дві ворожі ракети

Сьогодні під час ворожої атаки сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети у небі над Криворізьким районом Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Дві ворожі ракети тепер металобрухт. "Крилатих" приземлили у Криворізькому районі. Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід" - написав Лисак у Telegram.

Раніше УНН повідомляв, що з пʼятої ранку в Дніпропетровській області області декілька разів було гучно.