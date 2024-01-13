В Криворожском районе утром сбили две вражеские ракеты

Сегодня во время вражеской атаки силы противовоздушной обороны сбили две российские ракеты в небе над Криворожским районом Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Две вражеские ракеты теперь металлолом. "Крылатых" приземлили в Криворожском районе. Спасибо защитникам неба из ПвК "Восток" - написал Лысак в Telegram.

Ранее УНН сообщал, что с пяти утра в Днепропетровской области области несколько раз было шумно.