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Декілька разів було гучно, вся інформація після завершення тривоги: голова ОВА про ворожу атаку на Дніпропетровщину

Київ • УНН

 • 35103 перегляди

З раннього ранку повідомляється про атаки рф на Дніпропетровську область. Подробиці будуть повідомлені після закінчення тривоги.

З пʼятої ранку в Дніпропетровській області області декілька разів було гучно. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і додав, що вся інформація буде після завершення тривоги, передає УНН.

Чергова ракетна атака ворога на Україну. З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація - після завершення тривоги 

- повідомив голова ОВА.

Лисак нагадав, що загроза ще триває.

"Перебувайте в безпечних місцях. Не допомагайте ворогу і нічого не викладайте і не коментуйте", - резюмував Лисак.

Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС13.01.24, 06:20 • 36630 переглядiв

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