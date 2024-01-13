Декілька разів було гучно, вся інформація після завершення тривоги: голова ОВА про ворожу атаку на Дніпропетровщину

З пʼятої ранку в Дніпропетровській області області декілька разів було гучно. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і додав, що вся інформація буде після завершення тривоги, передає УНН.

Чергова ракетна атака ворога на Україну. З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація - після завершення тривоги - повідомив голова ОВА.

Лисак нагадав, що загроза ще триває.

"Перебувайте в безпечних місцях. Не допомагайте ворогу і нічого не викладайте і не коментуйте", - резюмував Лисак.

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