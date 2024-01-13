Декілька разів було гучно, вся інформація після завершення тривоги: голова ОВА про ворожу атаку на Дніпропетровщину
Київ • УНН
З раннього ранку повідомляється про атаки рф на Дніпропетровську область. Подробиці будуть повідомлені після закінчення тривоги.
З пʼятої ранку в Дніпропетровській області області декілька разів було гучно. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і додав, що вся інформація буде після завершення тривоги, передає УНН.
Чергова ракетна атака ворога на Україну. З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація - після завершення тривоги
Лисак нагадав, що загроза ще триває.
"Перебувайте в безпечних місцях. Не допомагайте ворогу і нічого не викладайте і не коментуйте", - резюмував Лисак.
Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС13.01.24, 06:20 • 36630 переглядiв