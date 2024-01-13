Несколько раз было громко, вся информация после завершения тревоги: глава ОВА о вражеской атаке на Днепропетровщину

С пяти утра в Днепропетровской области области несколько раз было громко. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и добавил, что вся информация будет после завершения тревоги, передает УНН.

Очередная ракетная атака врага на Украину. С пяти утра в области несколько раз было громко. Вся информация - после завершения тревоги - сообщил глава ОГА.

Лысак напомнил, что угроза еще продолжается.

"Находитесь в безопасных местах. Не помогайте врагу и ничего не выкладывайте и не комментируйте", - резюмировал Лысак.

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