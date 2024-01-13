Ранкова атака рф: на Миколаївщині збито одну ракету
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона збила російську ракету Х-101 на Миколаївщині .
Під час ранкової атаки на Миколаївщині було знищено одну ракету типу Х-101. Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.
Сьогоднішня ранкова атака була зосереджена більше не на південних регіонах, але враховуючи сталий рух ракет ворог не міг не зачепити своїми маршрутами й південні регіони. За попередніми даними є результат роботи ППО на Миколаївщині де було знищено одну з ракети типу Х-101. Більше в нашій зоні відповідальності результатів не було, але й влучань не було
Доповнення
Сьогодні під час ворожої атаки сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети у небі над Криворізьким районом Дніпропетровської області.
Окрім того, у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиття повітряної цілі в межах області.