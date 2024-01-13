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Ранкова атака рф: на Миколаївщині збито одну ракету

Ранкова атака рф: на Миколаївщині збито одну ракету

Київ • УНН

 • 32639 перегляди

Українська протиповітряна оборона збила російську ракету Х-101 на Миколаївщині .

Під час ранкової атаки на Миколаївщині було знищено одну  ракету типу Х-101. Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Сьогоднішня ранкова атака була зосереджена більше не на південних регіонах, але враховуючи сталий рух ракет ворог не міг не зачепити своїми маршрутами й південні регіони. За попередніми даними є результат роботи ППО на Миколаївщині де було знищено одну з ракети типу Х-101. Більше в нашій зоні відповідальності результатів не було, але й влучань не було

- розповіла Гуменюк.

Доповнення

Сьогодні під час ворожої атаки сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети у небі над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Окрім того, у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиття повітряної цілі в межах області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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