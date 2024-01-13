Половина "Кинжалов" точно не достигла целей - Игнат об утренней ракетной атаке рф
Половина российских ракет "Кинжал" не попала в цель, сообщают в Воздушных силах Украины.
Кулеба обсудил с главой МИД Франции поставки систем и ракет для защиты неба
Министры иностранных дел Украины и Франции обсудили дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников в Украину.
США нанесли новый удар по Йемену, хуситы пообещали "сильный" ответ
США нанесли очередной удар по Йемену, что вызвало угрозы хиситов о возмездии.
Кулеба призвал все страны G7 и ЕС наконец перекрыть поставки в рф компонентов двойного значения
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает G7 и ЕС перекрыть поставки в РФ товаров западного производства.
Удар по Днепровскому на Херсонщине: в ОВА сообщили о состоянии женщины, которая пострадала
Женщина в Днепровском Херсонской области получила ранения средней тяжести в результате обстрела рф.
Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 220
Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 220 человек, еще 24 пропали без вести.
Первый визит нового министра именно в Киев свидетельствует о важном месте Украины в приоритетах Франции - Кулеба
Первый визит министра иностранных дел Франции в Киев подчеркивает приоритетность Украины во внешней политике Франции.
Дефицита электричества нет, однако украинцев призывают экономить свет
В Украине дефицита электроэнергии не наблюдается, но Минэнерго призывает экономить в часы пик.
Премьер Польши заявил, что посетит Киев в ближайшие дни
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует в ближайшее время посетить Киев.
Польша во время утренней атаки рф по Украине поднимала в воздух самолеты
Польша поднимала в воздух свои самолеты для защиты своего воздушного пространства во время масштабной атаки рф на Украину.