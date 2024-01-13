В краснодарском крае рф жители сообщают о падении ракеты - росСМИ

В краснодарском крае утром упала вражеская ракета, которую оккупанты, вероятно, выпустили по Украине. Об этом пишет Телеграм-канал ASTRA, сообщает УНН.

Детали

В краснодарском крае жители сообщают о падении ракеты в субботу утром.

По словам местных жителей, ракету обнаружили между станицами Павловская и Атаманская.

Власти перекрыли часть трассы, пишут в местных пабликах. Официальных комментариев от властей нет.

Как сообщает Радио Свобода, председатель павловского района роман парахин заявил, что участок временно перекрыт якобы "в связи со специальными мероприятиями, которые проводят правоохранительные органы".

Ранее

Представитель Воздушных сил сообщал, что ракеты у рф становятся менее качественными и не долетают до своих целей.