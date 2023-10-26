Без импортной электроники российские ракеты непригодны для использования - Рувин

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«В ходе экспертных исследований было установлено использование импортной микроэлектроники во всех видах российского оружия. Компоненты не российского производства обеспечивают работу вражеских ракет - без них они фактически были бы непригодными для использования. Простыми словами, не могли бы летать, иметь большую дальность полета и навигацию», - подчеркнул глава КНИИСЭ.

По его мнению, россия могла накопить значительные запасы таких компонентов перед полномасштабным вторжением, а сейчас враг пытается их всячески пополнять, используя сложные механизмы поставок и посредничество третьих стран. В качестве примера Рувин привел историю исследования дронов-камикадзе – исследования Shahed 136 начались сразу после первых атак и передачи экспертам частей и обломков планера, отдельных деталей систем управления и навигации, двигателей и другого оборудования.

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Позже, когда почти неповрежденные экземпляры дронов попали к экспертам, они финализировали и обобщили все предыдущие материалы исследований. И уже сейчас специалисты точно знают, как эти дроны собираются, какие компоненты для них особенно важны и откуда они попадают в страну-агрессора.

Именно поэтому, отметил глава КНИИСЭ, вопрос санкций был и остается чрезвычайно актуальным, а их введение как раз базируется на информации, которую исследуют судебные эксперты и передают уполномоченным органам.

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«Санкции уже работают. Качество оружия с маркировкой производства в 2023 году отличается от первых объектов исследований. Однако, конечно, нам хочется еще большей действенности и контроля со стороны стран-партнеров Украины. Кроме того, кроме содействия санкционному давлению, выводы украинских судебных экспертов станут основой и надежной доказательной базой для привлечения виновных к ответственности в международных судах», - резюмировал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

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Как сообщалось ранее, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подсчитали, что компоненты иранских БПЛА, которые российские военные преступники используют для ударов по Украине, имеют происхождение из 36 стран мира.

Прежде всего, по словам специалистов, следует отметить электронные компоненты дронов. Большинство этих комплектующих изготовлено предприятиями из США, Европы и Японии. Также в исследованных дронах есть и российские элементы. Но специалисты, которые полностью восстановили компоновочную и функциональную схемы БПЛА, отметили, что детали из рф составляют не более 15% от общего количества компонентов.