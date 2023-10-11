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Робота українських судових експертів з фахівцями Міжнародного кримінального суду триває постійно - Олександр Рувін

Робота українських судових експертів з фахівцями Міжнародного кримінального суду триває постійно - Олександр Рувін

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Українські судові експерти постійно співпрацюють зі спеціалістами Міжнародного кримінального суду щодо фіксації воєнних злочинів росії. Подробиці спільної роботи у коментарі УНН повідомив директор Київського науково-дослідного інститут судових експертиз Олександр Рувін.

Деталі

Робота українських судових експертів з експертами Міжнародного кримінального суду триває постійно. Робочі групи (task forces) МКС систематично працюють у приміщеннях КНДІСЕ з використанням відповідної матеріально-технічної бази, а після завершення кожної місії, з його слів, наша співпраця продовжується в дистанційному форматі, тому цей процес не зупиняється.

Цитата

«Наша частина роботи з експертами МКС більшою мірою орієнтована на вибухотехнічні та комп'ютерно-технічні дослідження. Експерти МКС розглядають злочини проти людяності і воєнні злочини. Ідеться про російські ракетні атаки по Україні, багатооб'єктні дослідження частин і уламків ракет, можливі технічні модифікації зброї масового ураження, а також особливості та специфіка використання та програмування мікроелектроніки й інші аспекти. Окрім того, особлива увага приділена використанню 3D-технологій у процесі огляду та дослідження об'єктів. Ми надаємо міжнародним партнерам всю необхідну, з нашого боку, інформацію та дані, які їм необхідні. Це дає змогу експертам МКС побачити наслідки дій агресора і зробити власні неупереджені висновки», - сказав він.

Рувін додав, що, загалом, безпосередня робота КНДІСЕ щодо дослідження злочинів, спричинених російською агресією, продовжується за всіма напрямами – це ракетні атаки, знищення та руйнування об’єктів рухомого та нерухомого майна, екологічні наслідки ведення воєнних дій, злочини проти мирного населення, збитки для підприємств та промисловості й економіки України, багато інших напрямів. «Нам вистачає ресурсів та сил, щоб послідовно й обґрунтовано готувати надійну доказову базу для міжнародних судів», - додав директор КНДІСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гаджети, втрачені російськими військовими, дають багато важливої інформації для майбутніх судів - Олександр Рувін

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