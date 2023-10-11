Работа украинских судебных экспертов со специалистами Международного уголовного суда продолжается постоянно - Александр Рувин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украинские судебные эксперты постоянно сотрудничают со специалистами Международного уголовного суда по фиксации военных преступлений россии. Подробности совместной работы в комментарии УНН сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.
Детали
Работа украинских судебных экспертов с экспертами Международного уголовного суда продолжается постоянно. Рабочие группы (task forces) МУС систематически работают в помещениях КНИИСЭ с использованием соответствующей материально-технической базы, а после завершения каждой миссии, по его словам, наше сотрудничество продолжается в дистанционном формате, поэтому этот процесс не останавливается.
Цитата
«Наша часть работы с экспертами МУС в большей степени ориентирована на взрывотехнические и компьютерно-технические исследования. Эксперты МУС рассматривают преступления против человечности и военные преступления. Речь идет о российских ракетных атаках по Украине, многообещающих исследованиях частей и обломков ракет, возможных технических модификациях оружия массового поражения, а также особенностях и специфике использования и программирования микроэлектроники и других аспектах. Кроме того, особое внимание уделено использованию 3D-технологий в процессе осмотра и исследования объектов. Мы предоставляем международным партнерам всю необходимую, с нашей стороны, информацию и данные, которые им необходимы. Это позволяет экспертам МУС увидеть последствия действий агрессора и сделать собственные беспристрастные выводы», - сказал он.
Рувин добавил, что, в целом, непосредственная работа КНИИСЭ по исследованию преступлений, вызванных российской агрессией, продолжается по всем направлениям – это ракетные атаки, уничтожение и разрушение объектов движимого и недвижимого имущества, экологические последствия ведения военных действий, преступления против мирного населения, убытки для предприятий и промышленности и экономики Украины, много других направлений. «Нам хватает ресурсов и сил, чтобы последовательно и обоснованно готовить надежную доказательную базу для международных судов», - добавил директор КНИИСЭ.
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