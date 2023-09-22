Гаджети, втрачені російськими військовими, дають багато важливої інформації для майбутніх судів – Олександр Рувін

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“Важлива частина роботи експертів - це відновлення даних з обладнання та гаджетів російських військових, яку в них було вилучено, або яку вони втратили, а наші захисники отримали та передали для аналізу. Телефони, планшети, ноутбуки – об’єкти дослідження дуже різноманітні. Ця техніка досить часто є практично знищеною, але незалежно від її стану, наші фахівці у галузі судової комп’ютерно-технічної експертизи успішно відновлюють та аналізують інформацію, яка може мати важливе значення для національної безпеки України”, - підкреслив очільник КНДІСЕ.

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За його словами, судова комп’ютерно-технічна експертиза має надзвичайно велике значення в контексті війни з росією. З перших днів війни спеціалісти працюють із цифровою інформацією для забезпечення максимально повної інформації про злочини, вчинені окупантами, та про їх плани.

“Насамперед йдеться про аналіз фото та відеоінформації. Під час окупації Київщини та Чернігівщини, попри значні руйнування та часту відсутність електрики, сотні відеореєстраторів певний час працювати в автономному режимі та фіксували все, що відбувалося. Експертиза може надати необхідні докази щодо планування та виконання терористичних військових операцій рф”, - пояснив Олександ Рувін.

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За його словами, аналіз, систематизація та узагальнення всіх цих даних дає наочне розуміння про кількість одиниць військової техніки та військових рф, маршрути, якими вони заходили і зрештою відступали, руйнування цивільних будинків та інфраструктурних об'єктів тощо.

З цього створюється об’єктивна та підтверджена доказами хронологічна послідовність подій. Також ведеться ідентифікація конкретних осіб окупантів, пов’язаних з тим чи іншим конкретним злочином під час окупації. Це надзвичайно масштабний та складний процес, але, зазначив очільник КНДІСЕ, він дає дуже багато інформації для забезпечення надійної доказової бази та притягнення винних до відповідальності в майбутньому.

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“Відповідна робота експертів за комп’ютерно-технічним напрямом наразі лише набирає обертів. Цьому процесу вже була присвячена спільна робота українських експертів та експертів місії Міжнародного кримінального суду. Напрямок буде розвиватися надалі”, - підкреслив Олександр Рувін.