Гаджеты, потерянные российскими военными, дают много важной информации для будущих судов - Александр Рувин

Цитата

“Важная часть работы экспертов - это восстановление данных с оборудования и гаджетов российских военных, которые у них были изъяты, или которые они потеряли, а наши защитники получили и передали для анализа. Телефоны, планшеты, ноутбуки – объекты исследования очень разнообразны. Эта техника довольно часто является практически уничтоженной, но независимо от ее состояния, наши специалисты в области судебной компьютерно-технической экспертизы успешно восстанавливают и анализируют информацию, которая может иметь важное значение для национальной безопасности Украины”, - подчеркнул глава КНИИСЭ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Борьба с врагом в тылу”: эксперты о роли КНИИСЭ в войне россии с Украиной



По его словам, судебная компьютерно-техническая экспертиза имеет чрезвычайно большое значение в контексте войны с россией. С первых дней войны специалисты работают с цифровой информацией для обеспечения максимально полной информации о преступлениях, совершенных оккупантами, и об их планах.

“Прежде всего речь идет об анализе фото и видеоинформации. Во время оккупации Киевщины и Черниговщины, несмотря на значительные разрушения и частое отсутствие электричества, сотни видеорегистраторов некоторое время работали в автономном режиме и фиксировали все, что происходило. Экспертиза может предоставить необходимые доказательства планирования и выполнения террористических военных операций рф”, - пояснил Александр Рувин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без КНИИСЭ невозможно подготовить качественную и профессиональную базу для будущего рассмотрения преступлений рф в судах – Владимир Арешонков



По его словам, анализ, систематизация и обобщение всех этих данных дает наглядное понимание о количестве единиц военной техники и военных рф, маршруты, по которым они заходили и в конце концов отступали, разрушения гражданских домов и инфраструктурных объектов и тому подобное.

Из этого создается объективная и подтвержденная доказательствами хронологическая последовательность событий. Также ведется идентификация конкретных лиц оккупантов, связанных с тем или иным конкретным преступлением во время оккупации. Это чрезвычайно масштабный и сложный процесс, но, отметил глава КНИИСЭ, он дает очень много информации для обеспечения надежной доказательной базы и привлечения виновных к ответственности в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Александр Рувин: КНИИСЭ ведет 16 тыс. экспертиз по агрессии рф – есть что сказать в суде



“Соответствующая работа экспертов по компьютерно-техническому направлению пока только набирает обороты. Этому процессу уже была посвящена совместная работа украинских экспертов и экспертов миссии Международного уголовного суда. Направление будет развиваться в дальнейшем”, - подчеркнул Александр Рувин.