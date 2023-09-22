Гаджеты, потерянные российскими военными, дают много важной информации для будущих судов - Александр Рувин

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Специалисты в области судебной компьютерно-технической экспертизы успешно восстанавливают и анализируют информацию с гаджетов, которые теряют российские захватчики, ведь она может иметь важное значение для национальной безопасности Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Цитата

“Важная часть работы экспертов - это восстановление данных с оборудования и гаджетов российских военных, которые у них были изъяты, или которые они потеряли, а наши защитники получили и передали для анализа. Телефоны, планшеты, ноутбуки – объекты исследования очень разнообразны. Эта техника довольно часто является практически уничтоженной, но независимо от ее состояния, наши специалисты в области судебной компьютерно-технической экспертизы успешно восстанавливают и анализируют информацию, которая может иметь важное значение для национальной безопасности Украины”, - подчеркнул глава КНИИСЭ.

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По его словам, судебная компьютерно-техническая экспертиза имеет чрезвычайно большое значение в контексте войны с россией. С первых дней войны специалисты работают с цифровой информацией для обеспечения максимально полной информации о преступлениях, совершенных оккупантами, и об их планах.

“Прежде всего речь идет об анализе фото и видеоинформации. Во время оккупации Киевщины и Черниговщины, несмотря на значительные разрушения и частое отсутствие электричества, сотни видеорегистраторов некоторое время работали в автономном режиме и фиксировали все, что происходило. Экспертиза может предоставить необходимые доказательства планирования и выполнения террористических военных операций рф”, - пояснил Александр Рувин.

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По его словам, анализ, систематизация и обобщение всех этих данных дает наглядное понимание о количестве единиц военной техники и военных рф, маршруты, по которым они заходили и в конце концов отступали, разрушения гражданских домов и инфраструктурных объектов и тому подобное.

Из этого создается объективная и подтвержденная доказательствами хронологическая последовательность событий. Также ведется идентификация конкретных лиц оккупантов, связанных с тем или иным конкретным преступлением во время оккупации. Это чрезвычайно масштабный и сложный процесс, но, отметил глава КНИИСЭ, он дает очень много информации для обеспечения надежной доказательной базы и привлечения виновных к ответственности в будущем.

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“Соответствующая работа экспертов по компьютерно-техническому направлению пока только набирает обороты. Этому процессу уже была посвящена совместная работа украинских экспертов и экспертов миссии Международного уголовного суда. Направление будет развиваться в дальнейшем”, - подчеркнул Александр Рувин.

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