Олександр Рувін: КНДІСЕ веде 16 тис. експертиз щодо агресії рф - маємо що сказати в суді

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«У нас функціонує підрозділ, фахівці якого проводять саме військові експертизи. З початку війни і станом на сьогодні нам призначено понад 30 тисяч експертиз, які стосуються безпосередньо воєнних подій. Близько 14 тисяч із них виконані. Наші експерти аналізують дії російських військових, встановлюють, хто давав вказівки, приймав відповідні рішення, здійснював ракетні атаки і т.д. Ми точно матимемо, що сказати в міжнародних судових інстанціях, коли прийде час», - підкреслив очільник КНДІСЕ.

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За його словами, на КНДІСЕ з 24 лютого 2022 року покладені функції проведення експертиз щодо зброї, яка використовується військовими російської федерації.

«Ми проводили експертизи артилерійської зброї, мін та мінометів, вогнеметів, ракетного озброєння та всіх інших видів техніки. Після кожної атаки росії на Україну в межах Київської області наші експерти виїжджали на місця подій та злочинів, тому маємо великий масив інформації, який допоможе притягнути рф до відповідальності», - зазначив він.

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Як повідомив Олександр Рувін, російська федерація використовувала на території України касетні боєприпаси - дуже багато доказів цього було зібрано після деокупації населених пунктів на Київщині. Також експерти довели факти використання вогнеметів та іншої зброї, яка заборонена відповідними міжнародними Конвенціями.

«Ми активно співпрацюємо з представниками Міжнародного кримінального суду. Спілкуємося з їхніми експертами, які приїжджають в Україну та працюють на базі нашого Інституту. Ми разом проводимо експертизи за фактами злочинів росіян. Окрім того, КНДІСЕ акредитований в системі Європейської мережі судово-експертних установ, тому висновки за результатами наших експертиз приймаються у всіх країнах ЄС», - зазначив Олександр Рувін.

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