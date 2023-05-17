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Рувін: висновки КНДІСЕ вже лягають в основу заяв українців до МКС про відшкодування збитків від агресії рф

Рувін: висновки КНДІСЕ вже лягають в основу заяв українців до МКС про відшкодування збитків від агресії рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз лягають в основу заяв українців до Міжнародного кримінального суду щодо відшкодування збитків, завданих російською агресію. Разом з тим створення Реєстру збитків є важливим кроком в роботі щодо розробки Міжнародного компенсаційного механізму для України. Про це у коментарі УНН розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Цитата

«Створення міжнародного Реєстру збитків, завданих Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, безумовно, дуже важливий крок у загальному процесі притягнення країни-терористки до відповідальності та роботі щодо розробки Міжнародного компенсаційного механізму збитків для України і наших громадян. Висновки Київського НДІСЕ вже лягають в основу заяв від українців до Міжнародного кримінального суду про відшкодування шкоди, спричиненої агресією росії. Вони підтвердять заподіяння особистої шкоди потерпілим та вимогу про її відшкодування. Це складний процес, але його запущено, і з кожним днем робота набиратиме обертів», − зазначив Олександр Рувін.

Деталі

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановлюють обсяг збитків, які були заподіяні фізичним та юридичним особам у результаті російської воєнної агресії. Основними напрямами таких досліджень є пошкодження та знищення рухомого та нерухомого майна, збитки у вигляді упущеної вигоди для підприємств та організацій, а також вплив техногенних джерел на об’єкти довкілля та природні ресурси.

Загалом фахівці КНДІСЕ встановлюють обсяг збитків за понад 10 експертними спеціальностями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більше ніж три трильйони гривень: експерти КНДІСЕ встановили безпрецендентну суму збитків України від анексії росією Криму

Зокрема, експерти встановлюють розмір збитків для власників пошкоджених чи знищених росіянами транспортних засобів, обладнання, сировини та споживчих товарів, житлових будинків, державних і комерційних об’єктів інфраструктури, магазинів, офісів, складських приміщень тощо. Під час проведення судової експертизи фахівці КНДІСЕ також визначають витрати на створення (придбання) сучасного еквівалентного майна.

У межах економічних досліджень діяльності, експерти КНДІСЕ визначають прямі збитки, а саме балансову вартість знищеного майна на підприємствах, та збитки у вигляді упущеної вигоди, оскільки багато представників бізнесу зазнали значних непрямих збитків (зменшення доходів, втрата чи пошкодження активів, неотримання запланованих прибутків, втрата контрагентів тощо).

Ще одним напрямком роботи експертів КНДІСЕ є визначення розміру збитків через екологічні проблеми, спричинені воєнними діями: вплив техногенних джерел на об’єкти довкілля, значні пошкодження ґрунтового покриву, забруднення води тощо. В інституті зазначили, що обстріли військовими рф українських територій спричиняють викиди токсичних речовин, включаючи важкі метали та хімічні отрути, які забруднюють ґрунт (знижують його родючість, а іноді роблять непридатними для господарського використання) та воду. Шкода, завдана природним ресурсам України через воєнні дії росіян, може бути довгостроковою й мати наслідки для довкілля та здоров'я людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рувін: збитки Київщини від окупації перевищують 100 млрд грн, і це лише оцінка нерухомого майна

Додамо

Після отримання висновку експертів КНДІСЕ громадяни можуть звернутися з ним до національних і міжнародних судів, зокрема до Міжнародного кримінального суду, за захистом порушених прав внаслідок війни. Більше інформації, а також форми заяв та інформаційно-довідкові матеріали щодо їх заповнення шукайте на сайті КНДІСЕ

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у межах саміту Ради Європи підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України. 

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