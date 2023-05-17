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Рувин: выводы КНИИСЭ уже ложатся в основу заявлений украинцев в МУС о возмещении ущерба от агрессии рф

Киев • УНН

 • 1065026 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ложатся в основу заявлений украинцев в Международный уголовный суд по возмещению убытков, причиненных российской агрессией. Вместе с тем создание Реестра убытков является важным шагом в работе по разработке Международного компенсационного механизма для Украины. Об этом в комментарии УНН рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Цитата

«Создание международного Реестра ущерба, нанесенного Украине с начала полномасштабного российского вторжения, безусловно, очень важный шаг в общем процессе привлечения страны-террористки к ответственности и работе по разработке Международного компенсационного механизма ущерба для Украины и наших граждан. Выводы Киевского НИИСЭ уже ложатся в основу заявлений от украинцев в Международный уголовный суд о возмещении убытков, причиненных агрессией россии. Они подтвердят причинение личного вреда потерпевшим и требование о его возмещении. Это сложный процесс, но он запущен, и с каждым днем работа будет набирать обороты», − отметил Александр Рувин.

Детали

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз устанавливают размер убытков, которые были причинены физическим и юридическим лицам в результате российской военной агрессии. Основными направлениями таких исследований являются повреждение и уничтожение движимого и недвижимого имущества, убытки в виде упущенной выгоды для предприятий и организаций, а также влияние техногенных источников на объекты окружающей среды и природные ресурсы.

В целом специалисты КНИИСЭ устанавливают размер убытков по более чем 10 экспертным специальностям.

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В частности, эксперты устанавливают размер убытков для владельцев поврежденных или уничтоженных россиянами транспортных средств, оборудования, сырья и потребительских товаров, жилых домов, государственных и коммерческих объектов инфраструктуры, магазинов, офисов, складских помещений и тому подобное. При проведении судебной экспертизы специалисты КНИИСЭ также определяют затраты на создание (приобретение) современного эквивалентного имущества.

В рамках экономических исследований деятельности, эксперты КНИИСЭ определяют прямые убытки, а именно балансовую стоимость уничтоженного имущества на предприятиях, и убытки в виде упущенной выгоды, поскольку многие представители бизнеса понесли значительные косвенные убытки (уменьшение доходов, потеря или повреждение активов, неполучение запланированных доходов, потеря контрагентов и т.д.).

Еще одним направлением работы экспертов КНИИСЭ является определение размера убытков из-за экологических проблем, вызванных военными действиями: влияние техногенных источников на объекты окружающей среды, значительные повреждения почвенного покрова, загрязнение воды и тому подобное. В институте отметили, что обстрелы военными рф украинских территорий вызывают выбросы токсичных веществ, включая тяжелые металлы и химические яды, которые загрязняют почву (снижают ее плодородие, а иногда делают непригодными для хозяйственного использования) и воду. Вред, нанесенный природным ресурсам Украины из-за военных действий россиян, может быть долгосрочным и иметь последствия для окружающей среды и здоровья людей.

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Добавим

После получения заключения экспертов КНИИСЭ граждане могут обратиться с ним в национальные и международные суды, в частности в Международный уголовный суд, за защитой нарушенных прав в результате войны. Больше информации, а также формы заявлений и информационно-справочные материалы по их заполнению ищите на сайте КНИИСЭ

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в рамках саммита Совета Европы подписали политическую декларацию о создании Реестра убытков, нанесенных агрессией россии против Украины. 

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