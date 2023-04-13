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Більше ніж три трильйони гривень: експерти КНДІСЕ встановили безпрецендентну суму збитків України від анексії росією Криму

Більше ніж три трильйони гривень: експерти КНДІСЕ встановили безпрецендентну суму збитків України від анексії росією Криму

Київ • УНН

 • 757529 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели комплексне дослідження та встановили суму збитків, завданих Україні в результаті анексії Криму росією. Виявилося, що станом на кінець січня 2022 року вона склала понад 106 мільярдів дол. США, що за курсом НБУ наразі становить понад 3 трильйони грн, передає УНН з посиланням на офіційний телеграм-канал КНДІСЕ.

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Серед об’єктів дослідження експертів – грошові активи, рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки, а також факти незаконного користування росією корисними копалинами та континентальним шельфом, які належать Україні. Також в результаті анексії Криму Україна тимчасово втратила мистецькі колекції, картини, манускрипти, архівні документи, релігійні та культові предмети, що належали українським культурним та науковим державним установам, музеям, бібліотекам та архівам.

Окрім того, тимчасово окуповані національні природні парки, заповідники та пам'ятки архітектури, такі як Ханський палац, Бахчисарайський палацово-парковий комплекс, фортеця Чуфут-Кале тощо. Всі ці об'єкти мають велике історичне, культурне та туристичне значення для нашої держави.

“Всі розрахунки базувалися на даних від міністерств та відомств України (загалом більше ніж 100 учасників процесу). Виявилося, що найбільші втрати понесли НАК Нафтогаз – понад 395 млн грн, Державне управління справами – понад 180 млн грн, Міністерство екології та природних ресурсів – понад 140 млн грн та Міністерство оборони України – понад 75 млн грн”, - розповіли в КНДІСЕ.

Експерти наголошують, що підраховані збитки є безпрецедентними в історії України, однак визначена сума може зрости за умов проведення додаткових досліджень, обрахунку та врахування в загальних збитках також суми упущеної вигоди.

Україна, зазначають експерти КНДІСЕ, має право вимагати відшкодування збитків від росії відповідно до міжнародного права та рішень міжнародних судів, а висновки експертів надалі будуть використані для обґрунтування розміру відшкодування та притягнення винних осіб до відповідальності за вчинення кримінальних злочинів.

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