басков, кіркоров, скабєєва та інші: у КНДІСЕ розповіли, як визначити російських пропагандистів і посіпак кремля

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Основні маркери дослідження - це заклики до дії, які кваліфікуються 109,100 ст. ККУ. Йдеться про посягання на територіальну цілісність, повалення конституційного ладу. Це - чиста пропаганда, деструктивна, антиукраїнська, спрямована на підрив державної безпеки.

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“Симоньян чи Кисельов, Басков чи Кіркоров, вони всі попали в наші списки. За допомогою експертизи ми можемо чітко встановити, що висловлювання цих людей підпадають під статті Кримінального кодексу України. Наприклад Басков сказав: «Правильно, що ми Крим забрали!», це вже попадає під дію статті ККУ 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Також багато моментів по ст. 109: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади”, - розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Як повідомили в інституті, подібні речі визначаються в межах комплексної психолого-лінгвістичної експертизи, для якої насамперед важливими є слова та їхнє значення. У КНДІСЕ над цим працюють два окремих відповідних структурних підрозділи - експерти-лінгвісти та експерти-психологи.

Перші за відповідними методиками на прикладі фактів доводять, що у висловах російських популістів є прямі заклики, які шкодять Україні: досліджується конкретний зміст висловлювання та характеристики тексту. Знову ж таки щодо наявності у них прямих закликів чи пропаганди повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність нашої держави, розпалення ворожнечі тощо.

Експерти-психологи, своєю чергою, досліджують психологічні характеристики ситуації: яка була поведінка спікера, який вплив його вислови справили на аудиторію. Фахівці КНДІСЕ встановлюють, що ці заклики можуть служити причиною дій, що шкодять Україні.

За словами експертів-лінгвістів, на сьогодні вони досліджують об'єктивність усного та писемного мовлення осіб, причетних до пропагандистської діяльності на російських телеканалах, але й в Україні, на жаль, достатньо колаборантів.

В основному предмети дослідження - саме висловлювання осіб у російських ЗМІ, особливо в межах ток-шоу.

Окрім російських пропагандистів, досить активно досліджуються й заяви окремих українських політичних емігрантів. Вони позиціонують себе як вітчизняні експерти, однак поширюють деструктивні російські пропагандистські наративи, на яких ґрунтується збройна агресія. Саме на цих наративах вона ґрунтувалася ще рік тому, коли путін заявив 24 лютого про початок війни.

Ту промову експерти також дослідили на предмет наративів, які лягли в основу збройної агресії, а саме - наративи про поширення в Україні фашистської ідеології, про расизм та радикалізацію українського суспільства, наявність в Україні натівських баз та біолабораторій і т.д.

“Окрім того, ми звертаємо увагу на маніпулятивні технології щодо впливу на суспільну думку через історію та релігію. Ми бачимо картину, як на сьогодні склалася в Україні через маніпуляції та виставлення росіянами релігійної ситуації в потрібному для себе світлі.

У цьому й суть пропаганди - маніпулювання свідомістю, тобто направленість на те, щоб встановити в масовій свідомості ті стереотипи, які потрібні пропагандистам.

Ці дослідження дуже численні. Усі експертизи, які виконують експерти КНДІСЕ, особливо по державній зраді, пропагандистській діяльності - вони всі лягають в основу загальної справи, яка в майбутньому використовуватиметься в міжнародних судах.

Окремі особи-пропагандисти, які знаходились тут в Україні і пропагували антиукраїнську діяльність, радикальну позицію проти всього українського, знищення України загалом. За цим вже є висунуті обвинувачення”, - розповіли в КНДІСЕ.

Нагадаємо

Пропагандистка ольга скабєєва потрапила під українські санкції ще на початку грудня минулого року, а її поплічниця - маргарита симоньян опинилася в санкційних списках 7 січня цього року.