Санкції проти рф: Україна запровадила обмеження проти близько 4,5 тис. осіб та організацій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. За 100 днів було запроваджено українські санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб у межах посилення санкційного тиску на агресора. Про це повідомляє Міністерство економіки України, пише УНН.
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"Запроваджені санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб, опрацьовані і рекомендовані ще проти понад 6 000 осіб. Такими є проміжні результати роботи Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації санкційної політики за 100 днів", - йдеться у повідомленні.
«Вважаю, що набрані темпи дозволять виконати завдання Президента України Володимира Зеленського щодо посилення санкційного тиску на агресора. Надалі ми будемо лише активізовувати роботу за даним напрямком», - зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Деталі
Як повідомляється, за 100 днів роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики Рада національної безпеки та оборони ухвалила, а Президент України своїми указами ввів в дію санкції проти 3117 фізичних осіб та 1374 юридичних осіб. Попередньо ухвалені санкції були опрацьовані МРГ та рекомендовані до розгляду РНБОУ.
Серед фізичних осіб, щодо яких вже запроваджені санкції:
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- діти та родичі Володимира Путіна та Сергія Лаврова, відомий як «гаманець путіна» бізнесмен Сергій Ролдугін;
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- вище політичне та військове керівництво росії та білорусі. Зокрема, командувач Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергій Суровікін та «маріупольський м’ясник» Михайло Мізінцев, міністр оборони республіки білорусь. Віктор Хрєнін, Державний секретар Ради безпеки республіки білорусь Олександр Вольфович;
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- російські олігархи зі списку Forbes та їх оточення - Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров і т.д. – всього 256 осіб;
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- духовенство та пропагандисти. Зокрема Володимир Гундяєв, Ольга Скабєєва, Захар Прілєпін, Іван Охлобистін та ін.
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- представники т.зв. «урядів «ЛНР/ДНР», окупаційної «влади» АР Крим, колаборанти і т.д.
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Серед юридичних осіб:
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- банки, компанії, пов'язані зі «Сбербанком росії», «ВТБ Банком»;
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- підприємства видобувної галузі та переробки, металургії і т.ін., зокрема «Алроса», «Татнєфть» та «Татойл», підприємства групи «Лукойл»;
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- транспортні та логістичні компанії, аеропорти, авіакомпанії тощо;
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- підприємства ВПК і т.д.
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Окрім того розглянуто та рекомендовано спрямувати до розгляду РНБОУ пропозиції запровадження санкцій ще до понад 6 000 фізичних та юридичних осіб. Зокрема щодо:
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- понад 1000 представників влади рф, військового керівництва, банківської сфери і т.ін;
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- понад 2000 пропагандистів, діячів культури, блогерів, спортсменів, ТРК, видавництв і т.д.
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- понад 3000 підприємств військово-промислового комплексу.
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