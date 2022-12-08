Санкции против России: Украина ввела ограничения против около 4,5 тыс. человек и организаций
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. За 100 дней были введены украинские санкции против почти 4 500 физических и юридических лиц в рамках усиления санкционного давления на агрессора. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, пишет УНН.
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"Введены санкции против почти 4 500 физических и юридических лиц, проработаны и рекомендованы еще против более 6 000 человек. Таковы промежуточные результаты работы Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам реализации санкционной политики за 100 дней", - говорится в сообщении.
«Считаю, что набранные темпы позволят выполнить задачи Президента Украины Владимира Зеленского по усилению санкционного давления на агрессора. В дальнейшем мы будем только активизировать работу по данному направлению», - отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Детали
Как сообщается, за 100 дней работы Межведомственной рабочей группы по реализации санкционной политики Совет национальной безопасности и обороны принял, а Президент Украины своими указами ввел в действие санкции против 3117 физических лиц и 1374 юридических лиц. Предварительно принятые санкции были проработаны МРГ и рекомендованы для рассмотрения СНБОУ.
Среди физических лиц, в отношении которых уже введены санкции:
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- дети и родственники Владимира Путина и Сергея Лаврова, известный как «кошелек путина» бизнесмен Сергей Ролдугин;
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- высшее политическое и военное руководство России и Беларуси. В частности, командующий Объединенной группировкой войск в Украине Сергей Суровикин и «мариупольский мясник» Михаил Мизинцев, министр обороны республики Беларусь Виктор Хренин, Государственный секретарь Совета безопасности республики Беларусь Александр Вольфович;
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- российские олигархи из списка Forbes и их окружения – Аркадий и Борис Ротенберги и т.д. – всего 256 человек;
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- духовенство и пропагандисты. В частности, Владимир Гундяев, Ольга Скабеева, Захар Прилепин, Иван Охлобыстин и другие.
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- представители т.н. «правительств «ЛНР/ДНР», оккупационной «власти» АР Крым, коллаборанты и т.д.
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Среди юридических лиц:
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- банки, компании, связанные со «Сбербанком россии», «ВТБ Банком»;
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- предприятия добывающей отрасли и переработки, металлургии и т.д., в частности «Алроса», «Татнефть» и «Татойл», предприятия группы «Лукойл»;
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- транспортные и логистические компании, аэропорты, авиакомпании и т.п.;
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- предприятия ВПК и т.д.
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Кроме того, рассмотрено и рекомендовано направить к рассмотрению СНБОУ предложения введения санкций еще в отношении более 6 000 физических и юридических лиц. В частности, относительно:
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- более 1000 представителей власти РФ, военного руководства, банковской сферы и т.д.;
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- более 2000 пропагандистов, деятелей культуры, блоггеров, спортсменов, ТРК, издательств и т.д.
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- более 3000 предприятий военно-промышленного комплекса.
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