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Санкции против России: Украина ввела ограничения против около 4,5 тыс. человек и организаций

Киев • УНН

 • 731703 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. За 100 дней были введены украинские санкции против почти 4 500 физических и юридических лиц в рамках усиления санкционного давления на агрессора. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, пишет УНН.

Цитата

"Введены санкции против почти 4 500 физических и юридических лиц, проработаны и рекомендованы еще против более 6 000 человек. Таковы промежуточные результаты работы Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам реализации санкционной политики за 100 дней", - говорится в сообщении.

«Считаю, что набранные темпы позволят выполнить задачи Президента Украины Владимира Зеленского по усилению санкционного давления на агрессора. В дальнейшем мы будем только активизировать работу по данному направлению», - отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Детали

Как сообщается, за 100 дней работы Межведомственной рабочей группы по реализации санкционной политики Совет национальной безопасности и обороны принял, а Президент Украины своими указами ввел в действие санкции против 3117 физических лиц и 1374 юридических лиц. Предварительно принятые санкции были проработаны МРГ и рекомендованы для рассмотрения СНБОУ.

Среди физических лиц, в отношении которых уже введены санкции:

  • дети и родственники Владимира Путина и Сергея Лаврова, известный как «кошелек путина» бизнесмен Сергей Ролдугин;
  • высшее политическое и военное руководство России и Беларуси. В частности, командующий Объединенной группировкой войск в Украине Сергей Суровикин и «мариупольский мясник» Михаил Мизинцев, министр обороны республики Беларусь Виктор Хренин, Государственный секретарь Совета безопасности республики Беларусь Александр Вольфович;
  • российские олигархи из списка Forbes и их окружения – Аркадий и Борис Ротенберги и т.д. – всего 256 человек;
  • духовенство и пропагандисты. В частности, Владимир Гундяев, Ольга Скабеева, Захар Прилепин, Иван Охлобыстин и другие.
  • представители т.н. «правительств «ЛНР/ДНР», оккупационной «власти» АР Крым, коллаборанты и т.д.

Среди юридических лиц:

  • банки, компании, связанные со «Сбербанком россии», «ВТБ Банком»;
  • предприятия добывающей отрасли и переработки, металлургии и т.д., в частности «Алроса», «Татнефть» и «Татойл», предприятия группы «Лукойл»;
  • транспортные и логистические компании, аэропорты, авиакомпании и т.п.;
  • предприятия ВПК и т.д.

Кроме того, рассмотрено и рекомендовано направить к рассмотрению СНБОУ предложения введения санкций еще в отношении более 6 000 физических и юридических лиц. В частности, относительно:

  • более 1000 представителей власти РФ, военного руководства, банковской сферы и т.д.;
  • более 2000 пропагандистов, деятелей культуры, блоггеров, спортсменов, ТРК, издательств и т.д.
  • более 3000 предприятий военно-промышленного комплекса.
Украинские Национальные Новости

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