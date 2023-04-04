басков, киркоров, скабеева и другие: в КНИИСЭ рассказали, как определить российских пропагандистов и приспешников кремля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куда могли, но не перегнали “Мрию” накануне полномасштабного вторжения

Детали

Основные маркеры исследования - это призывы к действию, которые квалифицируются 109, 100 ст. Уголовного Кодекса. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность, свержение конституционного строя. Это - чистая пропаганда, деструктивная, антиукраинская, направленная на подрыв государственной безопасности.

Цитата

“Симоньян или Киселев, Басков или Киркоров, они все попали в наши списки. С помощью экспертизы мы можем четко установить, что высказывания этих людей подпадают под статьи Уголовного кодекса Украины. Например, Басков сказал: «Правильно, что мы Крым забрали!», это уже попадает под действие статьи УК 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Также много моментов по ст. 109: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти”, - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Как сообщили в институте, подобные вещи определяются в рамках комплексной психолого-лингвистической экспертизы, для которой прежде всего важны слова и их значение. В КНИИСЭ над этим работают два отдельных соответствующих структурных подразделения - эксперты-лингвисты и эксперты-психологи.

Первые по соответствующим методикам на примере фактов доказывают, что в высказываниях российских популистов есть прямые призывы, которые вредят Украине: исследуется конкретное содержание высказывания и характеристики текста. Опять же о наличии в них прямых призывов или пропаганды свержения конституционного строя, посягательства на территориальную целостность нашего государства, разжигания вражды и тому подобное.

Эксперты-психологи, в свою очередь, исследуют психологические характеристики ситуации: каково было поведение спикера, какое влияние его высказывания оказали на аудиторию. Специалисты КНИИСЭ устанавливают, что эти призывы могут служить причиной действий, вредящих Украине.

По словам экспертов-лингвистов, на сегодня они исследуют объективность устной и письменной речи лиц, причастных к пропагандистской деятельности на российских телеканалах, но и в Украине, к сожалению, достаточно коллаборантов. В основном предметы исследования - именно высказывания лиц в российских СМИ, особенно в рамках ток-шоу.

Кроме российских пропагандистов, достаточно активно исследуются и заявления отдельных украинских политических эмигрантов. Они позиционируют себя как отечественные эксперты, однако распространяют деструктивные российские пропагандистские нарративы, на которых основывается вооруженная агрессия. Именно на этих нарративах она основывалась еще год назад, когда путин заявил 24 февраля о начале войны.

Ту речь эксперты также исследовали на предмет нарративов, которые легли в основу вооруженной агрессии, а именно - нарративы о распространении в Украине фашистской идеологии, о расизме и радикализации украинского общества, наличие в Украине натовских баз и биолабораторий и т.д.

"Кроме того, мы обращаем внимание на манипулятивные технологии влияния на общественное мнение через историю и религию. Мы видим картину, которая сегодня сложилась в Украине из-за манипуляции и выставления россиянами религиозной ситуации в нужном для себя свете.

В этом и суть пропаганды – манипулирование сознанием, то есть направленность на то, чтобы установить в массовом сознании те стереотипы, которые нужны пропагандистам.

Эти исследования очень многочисленны. Все экспертизы, выполняемые экспертами КНИИСЭ, особенно по государственной измене, пропагандистской деятельности - они все ложатся в основу общего дела, которое в будущем будет использоваться в международных судах.

Отдельные лица-пропагандисты, которые находились здесь в Украине и пропагандировали антиукраинскую деятельность, радикальную позицию против всего украинского, уничтожение Украины в целом. За этим уже выдвинуты обвинения”, - рассказали в КНИИСЭ.

Напомним

Пропагандистка ольга скабеева попала под украинские санкции еще в начале декабря прошлого года, а ее приспешница - маргарита симоньян оказалась в санкционных списках 7 января этого года.