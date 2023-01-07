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Лоліта, Бадоєва та Кіркоров: Зеленський підписав указ про санкції проти російських артистів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки російських артистів, зокрема, співачок Ірини Аллегрової, Вікторії Дайнеко, Лариси Доліної, Лоліти Мілявської, співака Дмитра Білана та українки Жанни Бадоєвої, передає УНН.

Лоліта, Бадоєва та Кіркоров: Зеленський підписав указ про санкції проти російських артистів

Зеленський підписав указ яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Загалом введено санкції про 119 російських артистів, серед яких режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співачка Любов Успенська, співак Михайло Шуфутинський, співак Пилип Кіркоров та співачка Аніта Цой.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Доповнення

В грудні 2022 року повідомлялося, що на розгляд РНБО спрямують санкційні пропозиції щодо близько 2000 російських пропагандистів, діячів культури та мистецтва.

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