Лолита, Бадоева и Киркоров: Зеленский подписал указ о санкциях против российских артистов

Зеленский подписал указ которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Всего введены санкции в отношении 119 российских артистов, среди которых режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, певец Стас Пьеха, певица Пелагея Телегина, пропагандистка Маргарита Симоньян, певица Любовь Успенская, певец Михаил Шуфутинский, певец Филипп Киркоров и певица Анита Цой.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Дополнение

В декабре 2022 года сообщалось, что на рассмотрение СНБО направят санкционные предложения в отношении около 2000 российских пропагандистов, деятелей культуры и искусства.