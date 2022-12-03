РНБО на розгляд вносять санкції на майже 2 тис. російських пропагандистів

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«Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації державної санкційної політики рекомендувала подати на розгляд РНБО пакет пропозицій щодо запровадження санкцій проти пропагандистів, діячів культури та мистецтва тощо», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Перший віцепрем'єр - голова Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що актори, митці, журналісти, спортсмени, блогери - це люди, які мали б бути моральними авторитетами. «Які мали б не допустити загарбницької війни. Натомість служінню ідеалам гуманності вони віддали перевагу служінню терористичному режиму. Злочин їх не менший за злочини тих, хто вбиває сьогодні мирних українців. Пропаганда війни має бути покарана, і я переконана, що прийде час, коли ці люди постануть перед судом. Наразі ми даємо оцінку їхнім діям, запроваджуючи санкції», - сказала Свириденко.

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Повідомляється, що до пакету, рекомендованому МРГ до подання на розгляд Ради національної безпеки та оборони, увійшло близько 2 000 фізичних та юридичних осіб.

«Серед них близько 1600 фізосіб - пропагандистів, артистів естради, культурних діячів, спортсменів. Решта – юридичні особи, як-то телерадіокомпанії, видавництва і та ін. Також у переліку: музеї, галереї, видавництва з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

РНБО ввела санкції проти служителів упц мп, зокрема, намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.