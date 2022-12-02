РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври Павла та екснардепа Новинського – джерело

Деталі

Зокрема, РНБО ввела санкції проти колишнього народного депутата Вадима Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя), а також проти ще близько десятка священнослужителів упц мп, переважно із окупованих росією територій.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.

Нагадаємо

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом.