РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври Павла та екснардепа Новинського – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Рада Національної безпеки і оборони ввела санкції проти служителів упц мп, зокрема, намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
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Зокрема, РНБО ввела санкції проти колишнього народного депутата Вадима Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя), а також проти ще близько десятка священнослужителів упц мп, переважно із окупованих росією територій.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.
Нагадаємо
РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом.