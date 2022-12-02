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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32023 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври Павла та екснардепа Новинського – джерело

РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври Павла та екснардепа Новинського – джерело

Київ • УНН

 • 1045717 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Рада Національної безпеки і оборони ввела санкції проти служителів упц мп, зокрема, намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Деталі

Зокрема, РНБО ввела санкції проти колишнього народного депутата Вадима Новинського, намісника Лаври митрополита Павла (Лебедя), а також проти ще близько десятка священнослужителів упц мп, переважно із окупованих росією територій.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.

Нагадаємо

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом.

Українські Національні Новини

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