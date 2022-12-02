СНБО ввел санкции против главы Киево-Печерской Лавры Павла и экс-нардепа Новинского – источник

Детали

В частности, СНБО ввела санкции против бывшего народного депутата Вадима Новинского, наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя), а также еще около десятка священнослужителей упц мп, преимущественно с оккупированных россией территорий.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия.

Напомним

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в россии, а Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом.