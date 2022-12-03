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СНБО на рассмотрение вносят санкции почти на 2 тыс. российских пропагандистов

Киев • УНН

 • 1472707 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На рассмотрение СНБО направят санкционные предложения в отношении около 2000 российских пропагандистов, деятелей культуры и искусства. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Цитата

«Межведомственная рабочая группа (МРГ) по вопросам реализации государственной санкционной политики рекомендовала представить на рассмотрение СНБО пакет предложений по введению санкций против пропагандистов, деятелей культуры и искусства и т.д.», - говорится в сообщении.

Детали

Первый вице-премьер – глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что актеры, художники, журналисты, спортсмены, блогеры – это люди, которые должны быть моральными авторитетами. «Которые должны не допустить захватнической войны. В то же время служению идеалам гуманности они предпочли служение террористическому режиму. Преступление их не меньше преступлений тех, кто убивает сегодня мирных украинцев. Пропаганда войны должна быть наказана, и я убеждена, что придет время, когда эти люди предстанут перед судом. Пока мы даем оценку их действиям, вводя санкции», - сказала Свириденко.

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Сообщается, что в пакет, рекомендованный МРГ для представления на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, вошли около 2 000 физических и юридических лиц.

«Среди них около 1600 физлиц – пропагандистов, артистов эстрады, культурных деятелей, спортсменов. Остальные – юридические лица, как-то телерадиокомпании, издательства и т.д. Также в перечне: музеи, галереи, издательства с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым», - говорится в сообщении.

Дополнение

СНБО ввел санкции против служителей упц мп, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

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