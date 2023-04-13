Более трех триллионов гривен: эксперты КНИИСЭ установили беспрецедентную сумму убытков Украины от аннексии россией Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели комплексное исследование и установили сумму ущерба, нанесенного Украине в результате аннексии Крыма россией. Оказалось, что по состоянию на конец января 2022 года она составила более 106 миллиардов долл. США, что по курсу НБУ сейчас составляет более 3 триллионов грн, передает УНН со ссылкой на официальный телеграмм-канал КНИИСЭ.
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Детали
Среди объектов исследования экспертов – денежные активы, движимое и недвижимое имущество, земельные участки, а также факты незаконного пользования россией полезными ископаемыми и континентальным шельфом, которые принадлежат Украине. Также в результате аннексии Крыма Украина временно потеряла художественные коллекции, картины, манускрипты, архивные документы, религиозные и культовые предметы, принадлежавшие украинским культурным и научным государственным учреждениям, музеям, библиотекам и архивам.
Кроме того, временно оккупированы национальные природные парки, заповедники и памятники архитектуры, такие как Ханский дворец, Бахчисарайский дворцово-парковый комплекс, крепость Чуфут-Кале и др. Все эти объекты имеют большое историческое, культурное и туристическое значение для нашего государства.
“Все расчеты базировались на данных от министерств и ведомств Украины (всего более 100 участников процесса). Оказалось, что наибольшие потери понесли НАК Нафтогаз – более 395 млн грн, Государственное управление делами – более 180 млн грн, Министерство экологии и природных ресурсов – более 140 млн грн и Министерство обороны Украины – более 75 млн грн”, - рассказали в КНИИСЭ.
Эксперты отмечают, что подсчитанные убытки являются беспрецедентными в истории Украины, однако определенная сумма может возрасти в условиях проведения дополнительных исследований, расчета и учета в общих убытках также суммы упущенной выгоды.
Украина, отмечают эксперты КНИИСЭ, имеет право требовать возмещения убытков от россии в соответствии с международным правом и решениями международных судов, а выводы экспертов в дальнейшем будут использованы для обоснования размера возмещения и привлечения виновных лиц к ответственности за совершение уголовных преступлений.
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